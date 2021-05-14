Зеленський обіцяє «велике переселення» із резиденцій у Конча-Заспі й Пущі-Водиці

Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці та права їх мешканців там проживати.

Про це він заявив у відеозверненні за результатами засідання РНБО, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні мною поставлена задача провести повний аудит і резиденцій у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто, всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів», - сказав він.

За його словами, загалом мова про майже 400 га заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач.

Президент зазначив, що наприкінці 2014 року постановою уряду було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання, й додав, що це легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки «незрозумілих осіб», а саме - колишніх суддів, прокурорів, правоохоронців, митників, податківців, міністрів та інших.

«Ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати», - додав глава держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов на запитання журналістів під час брифінгу про те, за якими критеріями проводитимуть аудит відповідних земельних ділянок у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, відповів: «Я розумію, коли там живуть Президенти, мені це зрозуміло, але коли там живе директор корпорації «Богдан» або дружина якогось віцепрем’єр-міністра, який працював там 5 років у минулому, або люди, які на сьогоднішній день не мають ніякого відношення до Державного управління (справами – ред.), то тут є питання, в який спосіб вони там лишилися і що вони там роблять». «Саме про це і йде мова для того, щоб суспільство розуміло, що відбувається на цих 365 гектарах заповідної землі, як вони там опинилися, що вони там роблять», - сказав Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 14 травня також затвердила Стратегію кібербезпеки України на 2021-2025 роки та ухвалила рішення про створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Мультиплекс МХ-7.

Крім того, РНБО застосувала персональні санкції до 557 «злодіїв у законі» та 111 кримінальних авторитетів.

Фото: ОП