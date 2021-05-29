Від початку протестів у Білорусі до України переїхали тисячі білорусів – Данілов

Тисячі білорусів переїхали до України від початку протестів у Білорусі. Йдеться переважно про молодих людей, які найчастіше їдуть до великих міст – Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

«Я можу сказати, що у нас є міста, які люблять білоруси. Переважно це молоді люди, вони переїжджають до міста Лева (Львова – ред.), частина до Харкова, частина до Києва, невелика частина їде до Дніпра, Запоріжжя і є ще Одеса – де ми спостерігаємо наших друзів з Білорусії. Вони там оселяються, живуть і я розумію, що якщо продовжиться те, що сьогодні є в Білорусії, щ вони можуть ставити питання та отримувати на певний проміжок часу тут можливість спокійно жити в демократичній країні», - зазначив Данілов.

Відповідаючи на питання щодо кількості громадян Білорусії, які наразі переїхали до України, Данілов відповів: «Тут складно сказати на скільки це масово, тому що у нас немає відстеження кожного громадянина, ми демократична країна, але я можу сказати, що це тисячі».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Читайте також: МЗС України підготувало пакет санкцій проти прихильників режиму Лукашенка

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.