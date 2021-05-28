МЗС України підготувало пакет санкцій проти прихильників режиму Лукашенка

МЗС України підготувало пакет санкцій проти прихильників режиму Лукашенка

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти окремих громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як розповів дипломат, міністерство передало відповідний пакет документів на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента", - сказав посадовець.

Санкції планується запровадити стосовно білорусів, які брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників.

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Як повідомлялося, після президентських виборів 9 серпня 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести проти фальсифікації результатів голосування. За даними ЦВК, перемогу на цих виборах з 80% голосів виборців отримав Олександр Лукашенко.

Учасники протестів, які тривають досі, звинувачують владу у фальсифікації підсумків голосування і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Під час протестів фізично постраждали, а також були затримані й заарештовані тисячі білорусів, у тому числі десятки журналістів. Восьмеро людей загинули. Більшість представників опозиції були змушені залишити країну.

Влада також посилила тиск на незалежні ЗМІ та позбавила акредитації безліч кореспондентів з міжнародних інформаційних організацій.

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