Текст проєкту закону про олігархів, оприлюднений у ЗМІ, не відповідає дійсності - Данілов

Опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів – це не той документ, який розглядається в Офісі Президента.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Саме той проєкт, який з’явився нещодавно у ЗМІ – це не той проєкт, який розглядається сьогодні у кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі Президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі та те, що сьогодні є в засобах масової інформації, не відповідають дійсності", - заявив Данілов.

Він також відзначив, що окрім основного закону про олігархів, також має з’явитись антитрастовий закон, закон про лобізм, закон про перевірку як вітчизняних, так і закордонних інвестицій в українську економіку, особливо коли мова йде про об’єкти критичної інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

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Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» заявив, що на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.

20 травня Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що законопроєкт про статус олігархів готовий майже на 100%.