«Це чиїсь фантазії»: на Банковій прокоментували публікації в ЗМІ «законопроєкту про олігархів»

«Це чиїсь фантазії»: на Банковій прокоментували публікації в ЗМІ «законопроєкту про олігархів»

Укрінформ
Опублікована раніше в деяких ЗМІ інформація про законопроєкт про олігархів не є текстом підготовленого проєкту закону.

Поки що не можна точно говорити, яким буде документ після його ухвалення Верховною Радою, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Законодавча робота - це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу - реєстрація відповідного законопроєкту в парламенті або хоча б його офіційна презентація. Це точно не відбувається у формі публікації чиїхось фантазій про можливий законопроєкт або у формі «зливання» в якесь із засобів масової інформації якихось ніким не підтверджених і взагалі не зрозумілих варіантів. Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту", - сказав він.

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Подоляк зазначив, що як тільки законопроєкт буде представлений і зареєстрований у парламенті, піде робота - в комітетах ВР, потім голосування в першому читанні, у другому читанні, з розглядом поправок. Він додав, що фінальний документ у більшості випадків змінюється, пройшовши всі етапи законодавчої роботи.

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"Тому зараз не можна говорити беззастережно про те, яким буде закон про деолігархізацію, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, після його прийняття парламентом. Але що однозначно вже зараз, так це необхідність у такому законі. А його конкретні норми - ще будуть доповнюватися, деталізуватися, шліфуватися . Це відбувається в тому числі і зараз - на етапі підготовки", - наголосив радник керівника ОП.

Він також розповів, що раціональні пропозиції до законопроєкту будуть розглянуті і проаналізовані депутатами і в рамках парламентських процедур. "Для президента і для суспільства принципово одне - щоб епоха олігархів і їх деструктивного впливу на державу закінчилася вже в цьому році", - запевнив Подоляк.

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Як повідомлялося, в четвер у деяких ЗМІ з'явилася інформація про можливий текст законопроєкту про олігархів.

Раніше Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки й оборони, Офісу глави держави й Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів, а на пресконференції 20 травня заявив, що законопроєкт про статус олігархів готовий майже на 100%.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ході Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» заявив, що на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.

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