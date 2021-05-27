«Це чиїсь фантазії»: на Банковій прокоментували публікації в ЗМІ «законопроєкту про олігархів»

Опублікована раніше в деяких ЗМІ інформація про законопроєкт про олігархів не є текстом підготовленого проєкту закону.

Поки що не можна точно говорити, яким буде документ після його ухвалення Верховною Радою, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Законодавча робота - це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу - реєстрація відповідного законопроєкту в парламенті або хоча б його офіційна презентація. Це точно не відбувається у формі публікації чиїхось фантазій про можливий законопроєкт або у формі «зливання» в якесь із засобів масової інформації якихось ніким не підтверджених і взагалі не зрозумілих варіантів. Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту", - сказав він.

Подоляк зазначив, що як тільки законопроєкт буде представлений і зареєстрований у парламенті, піде робота - в комітетах ВР, потім голосування в першому читанні, у другому читанні, з розглядом поправок. Він додав, що фінальний документ у більшості випадків змінюється, пройшовши всі етапи законодавчої роботи.

"Тому зараз не можна говорити беззастережно про те, яким буде закон про деолігархізацію, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, після його прийняття парламентом. Але що однозначно вже зараз, так це необхідність у такому законі. А його конкретні норми - ще будуть доповнюватися, деталізуватися, шліфуватися . Це відбувається в тому числі і зараз - на етапі підготовки", - наголосив радник керівника ОП.

Він також розповів, що раціональні пропозиції до законопроєкту будуть розглянуті і проаналізовані депутатами і в рамках парламентських процедур. "Для президента і для суспільства принципово одне - щоб епоха олігархів і їх деструктивного впливу на державу закінчилася вже в цьому році", - запевнив Подоляк.

Читайте також: Президент хоче побудувати країну без олігархів

Як повідомлялося, в четвер у деяких ЗМІ з'явилася інформація про можливий текст законопроєкту про олігархів.

Раніше Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки й оборони, Офісу глави держави й Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів, а на пресконференції 20 травня заявив, що законопроєкт про статус олігархів готовий майже на 100%.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ході Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» заявив, що на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.