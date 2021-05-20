Законопроєкт про олігархів буде готовий наступного тижня - Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про статус олігархів готовий майже на 100%.

Про це він сказав під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього закону досі немає, тому що ми детально підходимо до кожної норми цього закону. Закон в принципі готовий, написаний, він на майже 100% готовий, але ми вважаємо, що є декілька деталей. Я думаю, що він з’явиться наступного тижня», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про підготовку законопроєкту про статус олігарха.

Як наголосив Президент, «ми не можемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні».

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«Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток під назвою «олігарх», вони з’являться в спеціальному реєстрі, і тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які в них знаходяться за кордоном. І вони всі розуміють, ціна їх активів що в Україні, що за кордоном буде зменшена не завдяки санкціям держави Україна, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні, як олігарх», - розповів Зеленський.

На думку Президента, «найголовніше, ніхто нікого не «вбиває», всі хочуть, щоб великий бізнес залишався».

Він підкреслив, що головний зміст і філософія цього закону - «У них (власників великого бізнесу – ред.) на сьогодні згідно з цією філософією є можливість не бути олігархом і не стати ним. Згідно з цим законом їм буде надано час, не дуже довгий, позбавитися всього цього впливу. Навіть ми їм покажемо, яким чином це можна зробити, якщо їм потрібно. Глухого куту для них не буде. Це нормальний закон, поважаючий великий бізнес», - вважає Зеленський.

Водночас Президент не став на прохання журналіста називати прізвища 13 олігархів, які, за словами секретаря РНБО, є в Україні.

«Називати їх прізвища не буду. Не боюся нікого, вважаю, що 13 - це за підсумками і за інформацією секретаря Ради національної безпеки та оборони і його інституцій, його помічників», - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» заявив, що на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.