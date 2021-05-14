«Мінус Медведчук»: Зеленський заявив, що в Україні поменшало олігархів

Президент Володимир Зеленський вважає, що у зв’язку з позбавленням народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука деяких важелів впливу в Україні зменшилася кількість олігархів, та пообіцяв продовжувати процес деолігархізації.

Про це він написав в авторській колонці для видання «Фокус», повідомляє Укрінформ.

«Уперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівний шкоди державній безпеці. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами», - зазначив Зеленський.

На думку Президента, на цьому прикладі можна побачити, що таке статус олігарха. За його словами, якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть, а також не можуть послаблювати державу у протистоянні за суверенітет.

«Ось у чому сенс нашої політики деолігархізації. Україна стане справді конкурентною у світі, якщо якісь "особливі" громадяни нашої - і не тільки нашої - країни не зможуть бути "рівніші" інших і не зможуть присвоювати будь-що, шантажуючи державу», - підкреслив Зеленський.

Він також пообіцяв, що найближчим часом суспільству буде представлений фундаментальний законопроєкт про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему.

«Нам дуже потрібні максимальна прозорість економічних відносин, недопущення деструктивних концентрацій ресурсів та рівність всіх громадян перед законом і судом», - наголосив глава держави.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю заявив, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі США.

Секретар Ради безпеки й оборони Олексій Данілов оприлюднив дані, що в Україні на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.

Фото: Офіс Президента