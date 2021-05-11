РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів

В Україні на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Президент дав завдання апарату Нацбезпеки (апарату РНБО – ред.), Антимонопольному комітету, Офісу Президента розробити закон про олігархів, які на сьогодні мають дуже великий вплив на нашу економіку, на внутрішньо- і зовнішньополітичні процеси... На мою думку, і по тих критеріях, які в апараті Нацбезпеки і оборони ми розраховуємо, готуючи цей документ, ми маємо на увазі сьогодні 13 осіб, яких ми можемо з впевненістю віднести до олігархічного середовища», - зазначив Данілов.

Він нагадав, що в Конституції закріплено рух України до НАТО, а це означає, передусім, запровадження стандартів, які діють у країнах Альянсу. Розроблена Стратегія нацбезпеки містить не лише військову складову, а й багато чинників, які впливають на безпеку громадян і країни.

Секретар РНБО також наголосив, що Російська Федерація давно чинить вплив і втручається у справи України – економічні, релігійні, медійні.

«Та «п’ята колона», яка сьогодні, на превеликий жаль, продовжує існування - ми не до кінця вирішили це питання, - вона має дуже-дуже великий вплив на розвиток нашої держави. Наше завдання обов’язково привести у відповідність всі сфери нашої діяльності до тих стандартів, які відповідають НАТО, Євросоюзу», - наголосив очільник Радбезу.

На його переконання, Україна має вирішити проблему олігархів та «п’ятої колони», аби зберегти незалежність.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю заявив, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі США.