Зеленський пропонує прописати «правила гри» для олігархів на основі антитрастового закону США - Кулеба

Ініційований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про статус олігарха базуватиметься на антитрастовому законі Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на британському шоу BBC HARDtalk.

«Президент Зеленський запропонував ухвалити закон про олігархів, який ґрунтується на підходах американського антитрастового закону, щоб привести більше справедливості й конкуренції на українські ринки», - сказав він.

Кулеба порівняв боротьбу з олігархами в Україні зі знешкодженням атомної бомби.

«Що я можу сказати, що боротися з олігархами в Україні - це як розбирати атомну бомбу. Переріжете не той дротик - і вона вибухне. Але ви маєте розібрати її», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Антитрастівське законодавство забороняє монополії, порушення торговельного обміну та передбачає підтримку конкуренції. Перший подібний закон у США був прийнятий в 1890 році, його ще називають актом Шермана.