«Корупційний жирок» і «пазурі»: Данілов розширив тезу про 13 олігархів

«Корупційний жирок» і «пазурі»: Данілов розширив тезу про 13 олігархів

Укрінформ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав основною ознакою осіб, віднесених до категорії олігархів, вплив на владу.

Як передає Укрінформ, про це Данілов написав у Фейсбуці.

Виступаючи на конференції «Стратегія національної безпеки України» у рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», зробив наголос на важливості деолігархізації, як одному з пріоритетів національної безпеки України, зауважив секретар РНБО.

«Оскільки на конференції був обмежений часовими рамками, вирішив «розшити» свою тезу, детальніше пояснити позицію», - написав Данілов.

«Вважаю, що поряд з військовою агресією Російської Федерації однією з основних загроз національній безпеці є олігархічна система. Система, яка почала формуватися фактично одразу після набуття Україною Незалежності за повної бездіяльності влади», - зазначив Данілов.

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За його словами, «з роками олігархічна система, яка дедалі більше укріплювалася і запливала «фінансовим корупційним жирком», ставала все впевненішою в собі і все нахабніше втручалася в українську політику».

«Внаслідок цього країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - олігархічна економіка, яка породжувала монополії, що призводило до корупції», - заявив секретар РНБО.

За його словами, «зрощення олігархічного бізнесу з чиновниками і силовиками дало олігархам важелі впливу для усунення конкурентів позаекономічними методами, що гальмувало розвиток країни».

«Сформовані олігархічні групи через інкорпорованих у владу «своїх правильних» кадрів фактично приватизували сектори вітчизняної економіки - газову, хімічну, енергетичну, нафтопереробну сфери, і протягнули свої пазурі до прибуткового аграрного сектору. Монополії призвели до глибинної корупції. Саме тому будь-яким системним реформам чиниться шалений опір олігархів, які загрожують їх домінуючому становищу в економічній сфері та впливу на державні інституції», - зауважив Данілов.

За його словами, Президент Володимир Зеленський добре усвідомлює проблему олігархічної економіки, яка дісталася йому у спадок, і реалізує системні дії щодо деолігархізації.

«Проблема, в свою чергу, ускладнюється існуванням «п’ятої колони» всередині країни, яка змогла стати впливовим фактором, завдячуючи, зокрема російським корупційним грошам. Росія протягом десятиріч свідомо і послідовно, через корупційні схеми розбещувала український політичний клас, свідомо знищувала українську економіку, формуючи власні групи впливу і захоплюючи нові сегменти в політичній, економічній, медійній, релігійних сферах життєдіяльності держави», - підкреслив Данілов.

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За його словами, Зеленський продемонстрував готовність протистояти олігархам і російським «агентам впливу».

«Саме в цьому контексті потрібно оцінювати ряд рішень РНБО і останню ініціативу глави держави, який запропонував Раді національної безпеки та Офісу Президента разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха в нашій країні», - додав Данілов.

На його думку, «за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу. Тому питання стоїть принципово - держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати «п’яту колону» як найближчі завдання, які постали перед нами».

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Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

11 травня Данілов заявив, що в Україні на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.

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