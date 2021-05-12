«Корупційний жирок» і «пазурі»: Данілов розширив тезу про 13 олігархів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав основною ознакою осіб, віднесених до категорії олігархів, вплив на владу.

Як передає Укрінформ, про це Данілов написав у Фейсбуці.

Виступаючи на конференції «Стратегія національної безпеки України» у рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», зробив наголос на важливості деолігархізації, як одному з пріоритетів національної безпеки України, зауважив секретар РНБО.

«Оскільки на конференції був обмежений часовими рамками, вирішив «розшити» свою тезу, детальніше пояснити позицію», - написав Данілов.

«Вважаю, що поряд з військовою агресією Російської Федерації однією з основних загроз національній безпеці є олігархічна система. Система, яка почала формуватися фактично одразу після набуття Україною Незалежності за повної бездіяльності влади», - зазначив Данілов.

За його словами, «з роками олігархічна система, яка дедалі більше укріплювалася і запливала «фінансовим корупційним жирком», ставала все впевненішою в собі і все нахабніше втручалася в українську політику».

«Внаслідок цього країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - олігархічна економіка, яка породжувала монополії, що призводило до корупції», - заявив секретар РНБО.

За його словами, «зрощення олігархічного бізнесу з чиновниками і силовиками дало олігархам важелі впливу для усунення конкурентів позаекономічними методами, що гальмувало розвиток країни».

«Сформовані олігархічні групи через інкорпорованих у владу «своїх правильних» кадрів фактично приватизували сектори вітчизняної економіки - газову, хімічну, енергетичну, нафтопереробну сфери, і протягнули свої пазурі до прибуткового аграрного сектору. Монополії призвели до глибинної корупції. Саме тому будь-яким системним реформам чиниться шалений опір олігархів, які загрожують їх домінуючому становищу в економічній сфері та впливу на державні інституції», - зауважив Данілов.

За його словами, Президент Володимир Зеленський добре усвідомлює проблему олігархічної економіки, яка дісталася йому у спадок, і реалізує системні дії щодо деолігархізації.

«Проблема, в свою чергу, ускладнюється існуванням «п’ятої колони» всередині країни, яка змогла стати впливовим фактором, завдячуючи, зокрема російським корупційним грошам. Росія протягом десятиріч свідомо і послідовно, через корупційні схеми розбещувала український політичний клас, свідомо знищувала українську економіку, формуючи власні групи впливу і захоплюючи нові сегменти в політичній, економічній, медійній, релігійних сферах життєдіяльності держави», - підкреслив Данілов.

За його словами, Зеленський продемонстрував готовність протистояти олігархам і російським «агентам впливу».

«Саме в цьому контексті потрібно оцінювати ряд рішень РНБО і останню ініціативу глави держави, який запропонував Раді національної безпеки та Офісу Президента разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха в нашій країні», - додав Данілов.

На його думку, «за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу. Тому питання стоїть принципово - держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати «п’яту колону» як найближчі завдання, які постали перед нами».

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

11 травня Данілов заявив, що в Україні на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.