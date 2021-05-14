На Медведчука одягли електронний браслет

Представники Нацполіції вдягли на народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт, електронний браслет.

Про це повідомили Укрінформу в Офісі генпрокурора.

“Учора ввечері на Віктора Медведчука у приміщенні Головного управління Нацполіції Києва у присутності прокурора вдягли електронний засіб контролю”, - сказали у прокуратурі.

На запитання, чи буде ОГП оскаржувати в Апеляційному суді обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, у відомстві відповіли, що про це стане відомо після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території ( ч.1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.