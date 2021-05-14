На Медведчука одягли електронний браслет

На Медведчука одягли електронний браслет

Укрінформ
Представники Нацполіції вдягли на народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт, електронний браслет.

Про це повідомили Укрінформу в Офісі генпрокурора.

“Учора ввечері на Віктора Медведчука у приміщенні Головного управління Нацполіції Києва у присутності прокурора вдягли електронний засіб контролю”, - сказали у прокуратурі.

На запитання, чи буде ОГП оскаржувати в Апеляційному суді обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, у відомстві відповіли, що про це стане відомо після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.

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Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

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У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території ( ч.1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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