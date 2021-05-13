Адвокат Медведчука стверджує, що більшість доказів – «роздруківки з сайтів»

Адвокат народного депутата Віктора Медведчука стверджує, що більшість доказів у справі щодо його клієнта є роздруківками з різних сайтів.

Про це він заявив на засіданні Печерського райсуду з обрання запобіжного заходу Медведчуку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам учора вручили клопотання (про застосування запобіжного заходу - ред.) у вигляді тримання під вартою. До цього клопотання були додані матеріали у кількості п’ять томів. Звертаю увагу суду, що дев’яносто процентів так званих доказів, які знаходяться у матеріалах, є роздруківками з різних сайтів. Тобто, працівники Служби безпеки України проводили огляд комп’ютера і роздрукували статті з інтернету, зокрема з таких сайтів, як програма журналістських розслідувань “Схеми”, “Українська правда” - і ці роздруківки використовуються як докази у кримінальному провадженні”, - заявив адвокат.

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Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від ОПЗЖ Медведчук увечері 12 травня прийшов до Офісу Генпрокурора ознайомитися з оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).