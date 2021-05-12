Медведчуку вручили клопотання про арешт – Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора провели процесуальні дії із підозрюваним народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора в Телеграмі.

"Наголошуємо, що народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що саме того дня Медведчука було викликано для проведення слідчих та процесуальних дій саме у статусі підозрюваного.

"Після його прибуття до Офісу генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист", - йдеться у повідомленні.

Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підкреслили в ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від ОПЗЖ Медведчук увечері 12 травня прийшов до Офісу генпрокурора ознайомитися з оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).