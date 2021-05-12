Медведчук заявив, що не планує залишати країну
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав журналістам під Офісом генпрокурора.
"Ні, звичайно. Не збирався раніше, не збираюся сьогодні і не збираюся завтра. Я такого задоволення нікому не доставлю... Я буду боротися за справедливість, я буду боротися з незаконними обвинуваченнями", - сказав Медведчук.
Як повідомлялося, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора ознайомитися із оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.
Як повідомляв Укрінформ, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).