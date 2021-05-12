Медведчук заявив, що не планує залишати країну

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що не планує залишати Україну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав журналістам під Офісом генпрокурора.

"Ні, звичайно. Не збирався раніше, не збираюся сьогодні і не збираюся завтра. Я такого задоволення нікому не доставлю... Я буду боротися за справедливість, я буду боротися з незаконними обвинуваченнями", - сказав Медведчук.

Як повідомлялося, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора ознайомитися із оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).