Медведчук розповів, як ходив до прокуратури та отримав підозру

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук вийшов з приміщення Офісу генпрокурора.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ознайомилися з тим повідомленням яке нам вручили. Причому нам вручили не повідомлення, у розумінні як це передбачає КПК, нам дали примірник, тому що слідство вважає, що нас повідомили ще вчора. Однак відомостей, що ми ознайомлені зі змістом підозри, нам не надав прокурор", - сказав адвокат Медведчука Богдан Коваль.

За словами адвоката, з матеріалами справи захист ще повністю не ознайомлений, "для цього треба час".

Сам Медведчук зазначив, що ознайомився з пред'явленою йому підозрою.

"Я ознайомився і взяв копію. Підозра направлена поштою до секретаріату Верховної Ради і за моєю домашньою адресою. Наскільки мені відомо, на той момент, коли ми заходили в прокуратуру, ні в одному, ні в іншому місці цієї підозри не було", - зазначив він.

Адвокат Медведчука повідомив, що підозра пред'явлена по ст.111 і ст. 438 КК (держзрада і порушення звичаїв війни).

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора ознайомитися з оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).