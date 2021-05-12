Медведчук прийшов в Офіс генпрокурора
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Мені повідомлення про підозру не вручали, я з нею не знайомий», - сказав Медведчук, відповідаючи на запитання журналістів стосовно суті висунутих обвинувачень.
"Безумовно, ознайомимося з підозрою. Прийдуть адвокати, які професійно захищатимуть», - додав він.
Медведчук заявив, що оголошення підозри і обшуки у його помешканні оцінює як "політичні репресії і незаконне кримінальне переслідування".
За словами Медведчука, 11 травня він відпочивав з сім'єю у сусідній області і вирішив повернутися до Києва, коли дізнався про обшуки і підозру.
"Я не збираюся приховуватися, я готовий захищатися, бо не відчуваю ні у чому своєї вини", - сказав він.
Також Медведчук заявив, що готовий до обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, хоча і вважає це порушенням Конституції.
Як повідомляв Укрінформ, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарсу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).