Медведчук прийшов в Офіс генпрокурора

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора ознайомитися із оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені повідомлення про підозру не вручали, я з нею не знайомий», - сказав Медведчук, відповідаючи на запитання журналістів стосовно суті висунутих обвинувачень.

"Безумовно, ознайомимося з підозрою. Прийдуть адвокати, які професійно захищатимуть», - додав він.

Медведчук заявив, що оголошення підозри і обшуки у його помешканні оцінює як "політичні репресії і незаконне кримінальне переслідування".

За словами Медведчука, 11 травня він відпочивав з сім'єю у сусідній області і вирішив повернутися до Києва, коли дізнався про обшуки і підозру.

"Я не збираюся приховуватися, я готовий захищатися, бо не відчуваю ні у чому своєї вини", - сказав він.

Також Медведчук заявив, що готовий до обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, хоча і вважає це порушенням Конституції.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарсу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).