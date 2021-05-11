Медведчуку і Козаку оголосили підозри за трьома епізодами - генпрокурор

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підтвердила вручення підозр народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Підозри оголосили за трьома епізодами.

Про це вона заявила під час брифінгу, передає Укрінформ.

“За результатами досить об’ємної та досить кропіткої роботи, проведеної нами спільно з колегами з правоохоронних органів, Медведчуку Віктору Володимировичу та Козаку Тарасу Романовичу повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, тобто вчиненні злочинів, які передбаченні статтям 111 та 348 ККУ”, - заявила Венедіктова.

Вона додала, що “на сьогодні підозру (Медведчуку і Козаку — ред.) оголошено за трьома епізодами”.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

За даними ЗМІ, мова йде про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

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