Медведчуку і Козаку оголосили підозри за трьома епізодами - генпрокурор
Про це вона заявила під час брифінгу, передає Укрінформ.
“За результатами досить об’ємної та досить кропіткої роботи, проведеної нами спільно з колегами з правоохоронних органів, Медведчуку Віктору Володимировичу та Козаку Тарасу Романовичу повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, тобто вчиненні злочинів, які передбаченні статтям 111 та 348 ККУ”, - заявила Венедіктова.
Вона додала, що “на сьогодні підозру (Медведчуку і Козаку — ред.) оголошено за трьома епізодами”.
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
За даними ЗМІ, мова йде про Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування ними тероризму.
3 квітня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Євросолідарність") заявив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ").