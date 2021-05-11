У будинку Медведчука проводять обшуки - СБУ

Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Цю інформацію підтвердили кореспонденту Укрінформу у відомстві.

"Обшуки відбуваються. Більш детальна інформація буде пізніше", - сказали у пресслужбі.

Як повідомялють ЗМІ, політик тимчасово проживає в будинку по вулиці Монтажників, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

Як повідомялось, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.