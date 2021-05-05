НАБУ завершило розслідування у справі про арешт «труби Медведчука»

Завершено розслідування дій експертки, на підставі висновку якої суд відмовив у визнанні права власності за державою на частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"НАБУ та САП завершили розслідування дій експертки, на підставі недостовірного висновку якої суд відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» за державою. 1 травня 2021 року підозрюваній відкрили матеріали слідства для ознайомлення", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 Кримінального кодексу України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді).

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» за державою.

"Детективи встановили, що експертка свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином, ТОВ «Прикарпатзахідтранс» на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експертки, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу «Самара – Західний напрямок», яке має важливе народногосподарське та оборонне значення", - наголосили у НАБУ.

Детективи НАБУ здійснюють розслідування фактів обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», що проходить територією України, з 2017 року.

Підозрюваній повідомили про підозру у лютому 2021 року.

Того ж місяця Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу. Ухвалою слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2021 року заборонено розпорядження, відчуження та користування об’єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня 2021 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) обрало управителем для арештованої частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" АТ "Укртранснафта".

РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

21 лютого Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "Прикарпатзахідтранс", ввівши в дію рішення РНБО від 19 лютого.

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23 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна та інфраструктури стратегічного нафтопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів із управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".