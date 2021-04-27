ЗМІ виклали запис ймовірної розмови Медведчука з главою російської «Транснефти» про трубу

У розпорядження ЗМІ потрапив новий аудіозапис розмови, голоси на якому є схожими на голоси народного депутата від "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука і голови правління і президента оператора магістральних нафтопроводів Росії "Транснефть" Миколи Токарєва.

Як передає Укрінформ, аудіозапис оприлюднив OBOZREVATEL.

Зазначається, що сторони обговорюють "справу щодо труби", а також приїзд Медведчука до Росії "наступного тижня".

Видання привело повну розшифровку аудіозапису.

Токарєв: Алло.

Медведчук: Миколо Петровичу ...

Т: А, ну ось, все чітко. Через +7, так?

М: Так ... +7, +7 (сміється).

Т: Ага, ну ось я теж знаю тепер.

М: Все. Спасибі, Миколо Петровичу. До зустрічі.

Т: Домовилися.

М: До зустрічі. ... А, Миколо Петровичу! Ще одне.

Т: А? Слухаю?

М: Я тут розмовляв з нашим головним, так. Ну ще на тому тижні ми там розмовляли.

Т: Угу ...

М: Ну там же зупинили ... Перенесли цю справу, так - щодо труби. По трубі.

Т: Угу. Так Так…

М: Так? І у нього там є пропозиція, тому я, напевно, наступного тижня приїду - я вам розповім. Ідеї.

Т: Ну давайте. Цікаво. Там зараз все призупинено?

М: Так, так, так, так, так ... Це ми там ... Він там контролює особисто. Ну так, як я вам і обіцяв.

Т: Угу ... Добре.

М: Тому я до вас приїду, поговоримо, потім будемо думати, що робити або не робити (сміється).

Т: Добре, домовилися.

М: Все, щасливо. Бувайте.

Т: Щасливо. До зустрічі.

В редакції наголосили, що аудіо розмови отримали від достовірних джерел.

Як повідомляв Укрінформ 19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб. У цьому списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що санкції стосовно подружжя - за статтею «фінансування тероризму».

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

21 лютого Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс", ввівши в дію рішення РНБО від 19 лютого.

23 лютого Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про арешт і передачу в управління АРМА всього майна та інфраструктури стратегічного нафтопроводу. У той же час до визначення переможця конкурсу та початку їм заходів з управління заарештований об'єкт знаходиться на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".