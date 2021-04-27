ЗМІ виклали запис ймовірної розмови Медведчука з главою російської «Транснефти» про трубу
Як передає Укрінформ, аудіозапис оприлюднив OBOZREVATEL.
Зазначається, що сторони обговорюють "справу щодо труби", а також приїзд Медведчука до Росії "наступного тижня".
Видання привело повну розшифровку аудіозапису.
Токарєв: Алло.
Медведчук: Миколо Петровичу ...
Т: А, ну ось, все чітко. Через +7, так?
М: Так ... +7, +7 (сміється).
Т: Ага, ну ось я теж знаю тепер.
М: Все. Спасибі, Миколо Петровичу. До зустрічі.
Т: Домовилися.
М: До зустрічі. ... А, Миколо Петровичу! Ще одне.
Т: А? Слухаю?
М: Я тут розмовляв з нашим головним, так. Ну ще на тому тижні ми там розмовляли.
Т: Угу ...
М: Ну там же зупинили ... Перенесли цю справу, так - щодо труби. По трубі.
Т: Угу. Так Так…
М: Так? І у нього там є пропозиція, тому я, напевно, наступного тижня приїду - я вам розповім. Ідеї.
Т: Ну давайте. Цікаво. Там зараз все призупинено?
М: Так, так, так, так, так ... Це ми там ... Він там контролює особисто. Ну так, як я вам і обіцяв.
Т: Угу ... Добре.
М: Тому я до вас приїду, поговоримо, потім будемо думати, що робити або не робити (сміється).
Т: Добре, домовилися.
М: Все, щасливо. Бувайте.
Т: Щасливо. До зустрічі.
В редакції наголосили, що аудіо розмови отримали від достовірних джерел.
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