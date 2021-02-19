РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини

РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини

Укрінформ
Серед 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб, щодо яких Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій, є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це (включені до санкційного списку – ред.) пан Васьковський Костянтин Борисович - громадянин Російської Федерації, це пан Томченко Віталій Валерійович – громадяни Російської Федерації, це пані Лавренюк Наталія Миколаївна – громадянка України, це пан Лісогор Сергій Вікторович – громадянин Російської Федерації, це пані Марченко Оксана Михайлівна – громадянка України, це пан Маслюк Олександр Миколайович – громадянин Російської Федерації, це пан Медведчук Віктор Володимирович – громадянин України та це пан Попов Михайло Юрійович – громадяни Російської Федерації», - сказав Данілов.

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За його словами, санкції застосовуються строком на три роки.

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