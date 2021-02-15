Верховний суд залишив без руху позов щодо санкцій проти «телеканалів Медведчука»

Верховний суд залишив без руху позов ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» до Президента стосовно оскарження запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна», «NewsOne» і «Zik».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Ухвалою від 15 лютого 2021 року у справі № 9901/33/21 позовну заяву ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення суду мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують зарахування коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви. Крім цього, позивач не надав ВС відповідних доказів, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення РНБО, СБУ, ВР до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Даний позов надійшов 12 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Позивач оспорював Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Як повідомляв Укрінформ, 9 лютого стало відомо, що до Верховного суду надійшли три позови на оскарження указу Президента щодо введення рішення РНБО про санкції проти телеканалів «112 Україна», «NewsOne», «Zik».

10 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у відкритті провадження за однією позовною заявою про визнання протиправним і скасування указу Президента. Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що “її подано в інтересах та на захист прав інших осіб – юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів”. За другим подібним позовом суд встановив для позивача десятиденний строк для усунення недоліків.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензій цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, введення санкцій стосовно Козака пов'язано з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а стосовно телеканалів – з їх фінансуванням із Росії. Вона також заявила, що блокування цих каналів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що вони стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Мендель уточнила, що канали заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.