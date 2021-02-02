Зеленський на п’ять років ввів санкції проти соратника Медведчука та його телеканалів

Зеленський на п’ять років ввів санкції проти соратника Медведчука та його телеканалів

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти народного депутата Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, Zik.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться у повідомленні.

Тарас Козак є власником телеканалів 112 Україна, ZIK, Newsone. Проти нього вводяться наступні обмежувальні заходи:

  • блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • обмеження торговельних операцій;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
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Також на 5 років ввели санкції проти каналів "112-Україна", "NewsOne", "ZIK — Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".

Санкції проти телеканалів передбачають:

  • блокування активів;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  • заборона користування радіочастотним ресурсом України;
  • припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування та інші.
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Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, під час засідання Ради національної безпеки і оборони шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України.

"З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні", - розповів він.

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