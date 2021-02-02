Зеленський на п’ять років ввів санкції проти соратника Медведчука та його телеканалів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти народного депутата Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, Zik.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться у повідомленні.

Тарас Козак є власником телеканалів 112 Україна, ZIK, Newsone. Проти нього вводяться наступні обмежувальні заходи:

блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Читайте також: Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нейтралізації загроз в атомній енергетиці

Також на 5 років ввели санкції проти каналів "112-Україна", "NewsOne", "ZIK — Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".

Санкції проти телеканалів передбачають:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування та інші.

Читайте також: Україна запровадила санкції проти Нікарагуа

Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, під час засідання Ради національної безпеки і оборони шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України.

"З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні", - розповів він.