Україна запровадила санкції проти Нікарагуа

Верховна Рада затвердила рішення РНБО щодо санкцій проти Нікарагуа.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення проєкту постанови №4689 «Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа» проголосували 322 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як пояснив доповідач із цього питання, секретар РНБО Олексій Данілов, 10 лютого 2020 року Нікарагуа відкрило почесне консульство у Криму, а на посаду почесного консула було призначено Олега Бєлавенцева.

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Посадовець також нагадав, що Белавенцева суд засудив до 13 років позбавлення волі.

«Республіка Нікарагуа не реагувала на попередження та ноти», - зауважив Данілов, додавши, що у зв’язку з цим було ухвалено рішення щодо застосування санкцій.

Як зазначається у проєкті постанови, перелік санкцій наводиться у відповідному указі Президента України, однак текст указу не оприлюднено на сайті Глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 листопада розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через відкриття почесного консульства в окупованому Криму. При цьому посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавєнцев, якого в Україні, за даними ЗМІ, заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії півострова.

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У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа - одна з країн, які регулярно не голосують за резолюції ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.