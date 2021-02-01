Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти Нікарагуа

Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти Нікарагуа

Укрінформ
Володимир Зеленський зареєстрував у Раді проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа".

Як передає Укрінформ, проєкт постанови №4689 оприлюднений на сайті Верховної Ради.

"Затвердити рішення Ради національної безпеки й оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа", введене в дію указом Президента України від 1 лютого 2021 року №41/2021", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради 1 лютого попросив народних депутатів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Нікарагуа, якщо відповідний указ буде підписаний Президентом.

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Стефанчук додав, що після підписання Президентом указу парламент має розглянути відповідну постанову впродовж 48 годин.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва невідкладно розглянути проєкт постанови стосовно запровадження санкцій проти Нікарагуа.

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Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів пропонував запровадити секторальні санкції щодо Республіки Нікарагуа за неправомірне та не узгоджене з Україною призначення почесного консула на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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