Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти Нікарагуа

Володимир Зеленський зареєстрував у Раді проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа".

Як передає Укрінформ, проєкт постанови №4689 оприлюднений на сайті Верховної Ради.

"Затвердити рішення Ради національної безпеки й оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа", введене в дію указом Президента України від 1 лютого 2021 року №41/2021", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради 1 лютого попросив народних депутатів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Нікарагуа, якщо відповідний указ буде підписаний Президентом.

Стефанчук додав, що після підписання Президентом указу парламент має розглянути відповідну постанову впродовж 48 годин.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва невідкладно розглянути проєкт постанови стосовно запровадження санкцій проти Нікарагуа.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів пропонував запровадити секторальні санкції щодо Республіки Нікарагуа за неправомірне та не узгоджене з Україною призначення почесного консула на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.