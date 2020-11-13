Посольство США відреагувало на «почесне консульство» Нікарагуа в окупованому Криму

Відкриття Росію в окупованому Криму «почесного консульства» Нікарагуа є черговою завуальованою спробою виправдати своє порушення міжнародного права.

Як передає Укрінформ, про це заявило у Твітері посольство США в Україні.

«Крим - це Україна. «Почесне консульство» Нікарагуа - це чергова завуальована спроба Росії виправдати своє порушення міжнародного права. Ми закликаємо Росію припинити окупацію та повернути Україні повний контроль над Кримом», - зазначили у диппредставництві.

Crimea is Ukraine. Nicaragua's "honorary consulate" is yet another thinly-veiled attempt by Russia to justify its contravention of international law. We call on Russia to end its occupation and return full control of Crimea to Ukraine. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 13, 2020

Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 листопада розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через відкриття почесного консульства в окупованому Криму. При цьому посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавєнцев, якого в Україні, за даними ЗМІ, заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії півострова.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа - одна з країн, які регулярно не голосують за резолюції ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.