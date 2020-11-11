BMW на своїх картах позначила Крим «російським» — ЗМІ

У навігаційних комплексах автомобілів BMW, які продаються у Росії, з'явилася можливість встановити карту, на якій окупований у 2014 році півострів Крим вказаний «частиною РФ».

Про це повідомляє російська служба ВВС з посиланням на автовласників, передає Укрінформ.

Як повідомляється, щоб оновити карту, потрібно зайти на сайт BMW ConnectedDrive і вибрати файл. Російські водії писали на форумах, що після чергового оновлення карти перейменували.

Наприклад, якщо раніше файл називався Road Map Europe EVO 2020-2, то в новій версії він став називатися для одних власників Road Map Europe EVO 2020-3, а для інших Road Map Russia EVO 2020-3. Автовласники повідомили ВВС, що на картах Russia 2020-3 Крим вказаний як частина Росії.

Територіальна приналежність Криму після окупації Росією півострова у 2014 році також змінилася на картах інших автовиробників.

Наприклад, на навігаційному порталі Nissan Крим вказаний як «частина Росії», якщо заходити на сайт з російської IP-адреси. При цьому можна побачити, що приналежність Криму вказана не тільки при спробі знайти населені пункти через пошук, але й на самій карті. Якщо збільшити карту, то можна помітити, що кордон між Кримом і Україною позначений такою самою пунктирною лінією, як і всі міждержавні кордони.

При цьому користувачам з IP інших країн сайт Nissan Navigation Portal показує Крим українським.

ВВС направила запит до пресслужби Nissan в Росії і чекає на відповідь.

У навігаційних системах Volkswagen карти також можуть відрізнятися залежно від країни, повідомили ВВС в пресслужбі автовиробника. "Однак це не дозволяє робити якісь висновки про позицію Volkswagen щодо міжнародних і територіальних кордонів", - йдеться у відповіді компанії на запит ВВС.

Відзначається, що не всі виробники продають автомобілі з власними навігаційними системами.

Mitsubishi в Росії встановлює карти тільки на автомобілях з бортовим комп'ютером "Яндекс.Авто", і там встановлено "Яндекс.Навігатор", повідомили у пресслужбі Mitsubishi. "Питання щодо територіальної приналежності окремих регіонів/її зміни, як і будь-які інші специфічні питання, коректно адресувати компанії, яка розробила, підтримує та оновлює цей продукт, тобто компанії "Яндекс", - зазначає пресслужба.

ВВС направила запити в пресслужби брендів Toyota, Skoda, Volvo, Ford, Kia, Hyundai, Audi, Mercedes, Honda, Land Rover, PSA (Peugeot, Citroen, Opel) і чекає на відповідь. Пресслужба Porsche відмовилася від коментарів.

"Яндекс" змінив територіальну приналежність Криму в кінці березня 2014 року, невдовзі після "референдуму". Зміни торкнулися доменів .ru і .com, на картах яких Крим позначений як "частина Росії".

Карти на домені .ua і зараз показують Крим як частину України ("Яндекс" заблокований на території України з травня 2017 року).

Територіальна приналежність Криму змінилася також на картах Google. Користувачі з російськими IP бачать Крим "російським", а всі інші - українським.

Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Apple на своїх картах і в погодних програмах, що використовуються на території Росії, почала вказувати Крим як "частину російської території". За повідомленнями російських ЗМІ, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі голови комітету Держдуми з питань безпеки і протидії корупції Василя Піскарьова з представником Apple в Росії Дар'єю Єрмолиною.

Посольство України в США, а також Укрінформ, звернулися з офіційними запитами до Apple після повідомлень про позначення в її програмних додатках Криму як території РФ. В Apple наголосили, що вони «не вносили ніяких змін в Apple Maps щодо Криму за межами Росії».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Більшість країн, в тому числі США, країни ЄС, а також Австралія, Канада і Японія не визнали результати російського "референдуму" в окупованому Криму.