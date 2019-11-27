Україна спрямувала офіційні запити в Apple щодо карти Криму

Посольство України в США, так само як Українське національне інформагентство "Укрінформ" звернулось із офіційними запитами до американської кампанії Apple після повідомлень про позначення в її програмних додатках Криму як території РФ.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

"Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках у компанії", - повідомили у цьому зв'язку в українському посольстві в США.

При цьому зазначається, що Посольство також звернуло на цю ситуацію увагу Державного департаменту та інших компетентних відомств США.

Водночас, Укрінформ звернувся до служби зв'язків із пресою компанії Apple за телефоном +1(408) 974-2042, а також за адресою media.help@apple.com з проханням прокоментувати ситуацію і висловити позицію компанії щодо анексованого Криму.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Apple на своїх картах та в погодних програмах, що використовуються на території Росії, почала показувати Крим як частину російської території. За повідомленнями російських ЗМІ, домовленість про це була досягнута під час зустрічі глави комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василя Піскарьова з представником Apple в Росії Дариною Єрмоліною.

Тим часом, компанія Apple досі не оприлюднила своєї позиції.