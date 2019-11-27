Пристайко звернувся до Apple через "російський" Крим

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Про це Пристайко зазначив у Твіттер.

"Дозвольте мені пояснити, висловлюючись термінологією Apple. Уявіть, що ви пригнічені, бо ваш дизайн та ідеї, роки роботи та частину вашого серця поцупив ваш найгірший ворог, а тепер якийсь невіглас не зважає на ваш біль. Ось як почуваєшся, коли чуєш про російський Крим", - зазначив Пристайко.

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Як повідомлялося, компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.