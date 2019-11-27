Apple на своїх картах показує росіянам Крим як частину РФ

Компанія Apple на своїх картах та в погодних програмах, що використовуються на території Росії, почала показувати Крим як частину російської території.

Про це повідомляє BBC.

Таким чином Apple виконала відповідну вимогу Москви. За даними BBC, у Росії додатки Apple Maps і Weather відображають Крим як російську територію, тобто не показують кордон між Кримом та Росією. Однак за межами Росії Крим не позначений як частина РФ.

Apple, за інформацією BBC, протягом кількох місяців вела переговори з Росією щодо її претензій. Спочатку компанія пропонувала відображати Крим як невизначену територію, що не належить ні Росії, ні Україні.

Сама компанія поки що не коментувала своє рішення.

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Водночас Google, за даними BBC, у своєму популярному додатку "Карти" не відображає належність Криму ні до Росії, ні до України. Хоча й використовує російський правопис для передачі кримських топонімів на своїх картах у Росії.

Скрін BBC