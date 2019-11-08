У The New York Times замінили фото з картою України без Криму

Американське видання The New York Times виправило фотозображення карти України без Криму в статті про українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це свідчить список правок публікацій видання за поточний тиждень.

«У статті про плани українського олігарха щодо створення гірськолижного курорту була карта України, на якій вона була відокремлена від Криму. На карті пунктирною лінією кордону мала бути позначена ділянка, анексована Росією в 2014 році », - зазначає видання.

Ілюстрація була опублікована 4 листопада в статті про плани українського олігарха побудувати новий гірськолижний курорт. На карті була зображена територія України без Криму — колір материкової частини країни відрізнявся від кольору Кримського півострова.

Посольство України в США у зв'язку з цим звернулося до редакції видання з закликом "не грати на руку російській інформаційній пропаганді".