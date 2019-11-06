NYT опублікувало статтю, де Україна зображена без Криму

NYT опублікувало статтю, де Україна зображена без Криму

Скрін
Укрінформ
Американське видання The New York Times опублікувало статтю про українського олігарха Ігоря Коломойського, в якій зображено мапу України без Криму.

Стаття називається "Український олігарх планує новий гірський курорт".

У статті йде мова про відомий курорт в українських Карпатах - Буковель та можливість побудови Коломойським ще одного подібного курорту - Свидовець.

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На одній з ілюстрацій у статті зображено мапу регіону (розміщення гірських курортів), де континентальна Україна позначена білим кольором, а все навколо, включно з Кримом - сірим.

Скрин NYT

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