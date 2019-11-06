NYT опублікувало статтю, де Україна зображена без Криму
Скрін
Укрінформ
Американське видання The New York Times опублікувало статтю про українського олігарха Ігоря Коломойського, в якій зображено мапу України без Криму.
Стаття називається "Український олігарх планує новий гірський курорт".
У статті йде мова про відомий курорт в українських Карпатах - Буковель та можливість побудови Коломойським ще одного подібного курорту - Свидовець.
На одній з ілюстрацій у статті зображено мапу регіону (розміщення гірських курортів), де континентальна Україна позначена білим кольором, а все навколо, включно з Кримом - сірим.
Скрин NYT