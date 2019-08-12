У компанії "МЕТРО" заявляють, що щоденник із картою без Криму їм "підкинули"

Компанія “МЕТРО Кеш енд Кері Україна” заявляє, що щоденник з картою України без Криму, який придбав покупець у Києві 11 серпня, був принесений до торгового центру третьою особою.

Про це повідомили Укрінформу у пресцентрі “МЕТРО Кеш енд Кері Україна”, коментуючи покупку такого щоденника в одному зі столичних ТЦ мережі.

"Згідно з попередніми результатами внутрішнього розслідування, що проводиться наразі службою безпеки компанії “МЕТРО Кеш енд Кері Україна”, встановлено, що цей щоденник був принесений до ТЦ МЕТRO ззовні третьою особою та виставлений на полицю до інших щоденників даного виробника. Через 30 хвилин після цього клієнт знайшов та придбав даний щоденник", - заявили у пресцентрі та додали, що це є офіційною позицією компанії.

У МЕТРО також підтвердили, що 11 серпня 2019 року клієнт компанії знайшов на полиці ТЦ METRO за адресою м. Київ, просп. П. Григоренка, 43 шкільний щоденник, на обкладинці якого було зображено карту України без АР Крим.

"Повідомляємо, що цей товар було вилучено з продажів усіх ТЦ МЕТRO ще 15.07.2019 – одразу після того, як ми отримали перше повідомлення стосовно нього від клієнта. Згідно з офіційною інформацією компанії “Папірус”, що є виробником та постачальником даного товару, з моменту виявлення цих щоденників, а саме близько місяця тому, виробництво їх припинено, і поставок у жоден ТЦ METRO не відбувалося", - додають у компанії.

12 серпня у групі "Типичный Киев" у Facebook повідомили, що у столичному "МЕТРО" продають школярам щоденники з картою без Криму, також опублікували чек з торгового центру мережі за адресою просп. Григоренка, 43.

14 липня компанія “Папірус” заявила, що через порушення процедури перевірки дизайнів у тираж вийшов щоденник, на якому відображена не повна територія України. Також у компанії повідомили, що цю помилку виявили самостійно, після чого одразу відправили запит на всіх дистриб’юторів про зняття товару з продажу та повернення постачальнику для утилізації, але частина продукції надійшла в продаж.