Україна пояснила ОАД, чому «консульство» Нікарагуа в Криму є нелегітимним
Про це повідомило в середу на офіційній фейсбук-сторінці Посольство України в Сполучених Штатах, передає Укрінформ.
"Під час зустрічі сторони обговорили незаконне рішення уряду Нікарагуа відкрити так зване "почесне консульство" цієї країни в тимчасово окупованому Криму. Генерального секретаря ОАД було поінформовано про заходи, які вживаються українською стороною у відповідь на цей крок нікарагуанської сторони",- зауважили в українському дипломатичному представництві.
Луїс Альмагро, зі свого боку висловив підтримку України та "пообіцяв сприяти донесенню нашої позиції до інших держав-членів організації".
Як зауважили в Посольстві, Володимир Єльченко та Луїс Альмагро також обговорили питання участі спостерігачів у роботі 50-ої сесії Генеральної асамблеї ОАД, яка проходитиме 19-21 жовтня.
Організація американських держав – це міжнародна організація, створена у 1948 році. Вона об'єднує 35 держав Західної півкулі.
Інститут постійних спостерігачів при ОАД було запроваджено у 1971 році. Спостерігачами при Організації є 72 держави Європи, Америки та Азії, у тому числі, з 1994 року – Україна.
Фото: Посольство України в США / Фейсбук