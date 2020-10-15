Україна пояснила ОАД, чому «консульство» Нікарагуа в Криму є нелегітимним

Посол України у США Володимир Єльченко провів зустріч з генсеком Організації американських держав (ОАД) Луїсом Альмагро, під час якої пояснив, чому не можна вважати легітимним рішення Нікарагуа відкрити «почесне консульство» в Криму.

Про це повідомило в середу на офіційній фейсбук-сторінці Посольство України в Сполучених Штатах, передає Укрінформ.

"Під час зустрічі сторони обговорили незаконне рішення уряду Нікарагуа відкрити так зване "почесне консульство" цієї країни в тимчасово окупованому Криму. Генерального секретаря ОАД було поінформовано про заходи, які вживаються українською стороною у відповідь на цей крок нікарагуанської сторони",- зауважили в українському дипломатичному представництві.

Луїс Альмагро, зі свого боку висловив підтримку України та "пообіцяв сприяти донесенню нашої позиції до інших держав-членів організації".

Як зауважили в Посольстві, Володимир Єльченко та Луїс Альмагро також обговорили питання участі спостерігачів у роботі 50-ої сесії Генеральної асамблеї ОАД, яка проходитиме 19-21 жовтня.

Організація американських держав – це міжнародна організація, створена у 1948 році. Вона об'єднує 35 держав Західної півкулі.

Інститут постійних спостерігачів при ОАД було запроваджено у 1971 році. Спостерігачами при Організації є 72 держави Європи, Америки та Азії, у тому числі, з 1994 року – Україна.

Фото: Посольство України в США / Фейсбук