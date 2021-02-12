Санкції: Як Козак і Медведчук торгують з ОРДЛО та Росією

Про санкції, запроваджені щодо Тараса Козака та його активів

2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів санкції щодо нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і восьми юридичних осіб, власником яких він є. За цими компаніями стоять телеканали ZIK, NewsOne і 112 Україна, що потрапили під дію санкцій.

Від джерел в силових органах стало відомо, що телеканали Козака мали фінансові стосунки з ростовським ТОВ "Торговий дім "Донські вугілля", основний дохід якого надходив від торгівлі вугіллям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Першими інформацію про це підприємство оприлюднили телеграм-канали, підконтрольні опальному бізнесмену Курченко, якого курирує ФСБ. Припускають, що так Курченко, якого люди Медведчука повністю усунули від заробітку на вугільних оборудках, вирішив помститися конкурентам. І опублікував лист, яким «Торговий дім «Донські вугілля» нав'язує себе організаціям як основного постачальника з Донбаського вугільного басейну.

Разом з тим, Центр протидії корупції виявив, що зв'язок Козака з терористами так званих ЛНР і ДНР тягнеться ще з 2014 року. Тоді 88 вугільних шахт виявилися на непідконтрольній території Донбасу, а українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля. Нелегальну торгівлю яким Козак налагодив через посередника, зареєстрованого в Гонконзі.

Про санкції, введені відносно нардепа Тараса Козака та належних йому активів йшлося у програмі телеканалу "ДОМ" "Код безпеки" з ведучою Тетяною Поповою за участю виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк та медіаюриста ГО "Платформа прав людини" Олександра Бурмагіна, а також екснардепа українського парламенту Сергія Лещенка.

- ПОПОВА: Дар'є, які правові підстави на вашу думку дозволили ввести ці санкції?

- КАЛЕНЮК: Щодо Тараса Козака, громадянина України могло бути 1 підстава - це зв'язок з терористичною діяльністю. Решта підстав можна використовувати щодо громадян інших країн. А Тарас Козак все-таки громадянин України, хоча я не здивуюся якщо у нього є ще й російське громадянство.

- ПОПОВА: Ну да, там же як з'ясувалося, у його дружини є...

- Каленюк: У дружини так, є громадянство Російської Федерації. А дружина не задекларована - Наталя Лавренюк, дуже цікавий персонаж. Незадекларована не просто так.

Документи про російський паспорт Каленюк (програма "Схеми")

- ПОПОВА: Наші колеги з «Слідство-Інфо» і програми «Схеми» дали, до речі, відео, про власність Лавренюк і про її російські документи. На російських або проросійських телеграм-каналах з'явилися дані про компанію, яка належить Медведчуку і Козаку - «Донські вугілля». І вони написали про те, що вся торгівля вугіллям в ОРДЛО перейшла від Курченко під контроль Медведчука і Козака. Звідки з'явилася ця інформація? В результаті конфлікту між Курченко і курируючим його 5-м відділом ФСБ і Медведчуком, який безпосередньо контактує з Путіним. Як Ви думаєте?

Пост в російському телеграм-каналі Назигар з документами про компанію «Донські вугілля»

- КАЛЕНЮК: Мені складно коментувати анонімні телеграм-канали.

- ПОПОВА: Там документи з'явилися.

- КАЛЕНЮК: Я подивлюся ще документи. Документи ж на анонімних телеграм-каналах - це складне питання, потрібно їх коментувати. Ми аналізували документи Кіпрського реєстру, де зібрана дуже цікава інформація. В аудиторських звітах однієї їз кіпрських компаній Тараса Козака ми бачимо підтверджений факт видачі 8 мільйонів доларів кредиту від 1 компанії Тараса Козака іншій компанії, зареєстрованій в Гонконзі. І це непроста гонконгська компанія. Це компанія, яка в кінці грудня 2014 року підписала контракт на поставку вугілля державної компанії «Центренерго». Ось якщо ми повернемося назад в 2014 рік, яка була ситуація? Навіщо нам було вугілля? Окупували Донбас, шахти взяли під контроль терористи, яких спонсорувала Російська Федерація, а українські ТЕЦ, Теплоенерго централі, вони споживають вугілля певної марки. Я не розбираюсь в цьому. Якийсь певний антрацит, який саме наші ТЕЦ ще з Радянського Союзу добувають на Донбасі. Шахти окупували, звідти ми не могли отримувати вугілля. ТЕЦам потрібна була енергія. І що тоді уряд вирішив? Закуповувати за кордоном десь вугілля.

Контракт між «Центренерго» і компанією ARIDA ( "Українська Правда")

- ПОПОВА: Нібито закуповувати вугілля.

- КАЛЕНЮК: Нібито за кордоном, нібито в Південній Африці. І ось це вугілля з Південної Африки, за документами воно було з Південної Африки. У 2016 році журналісти «Української правди» зробили величезне розслідування, де показали, що це насправді тільки за документами вугілля з Південної Африки. Насправді це вугілля з нашої України, з окупованих територій ДНР і ЛНР. І ось компанія, яка зареєстрована в Гонконзі, неможливо з цих реєстрів подивитися, хто реальний власник цієї компанії. Але ми знайшли в інших Кіпрських реєстрах підтверджений факт, що ця компанія отримала кредит, освоїла з 8 мільйонів - 7,5 мільйона доларів від кіпрського офшору Тараса Козака. Тобто дуже чіткий зв'язок Тараса Козака з торгівлею вугіллям з окупованих територій ми бачимо дуже чітко.

Маршрут завезення вугілля з ОРДЛО ("Українська Правда")

- ПОПОВА: Безповоротний кредит - це була просто оплата, я так розумію. Так? І тому був цей тип кредиту.

- КАЛЕНЮК: За документами це був кредит. Ми це бачимо в аудиторських звітах. Але дуже цікаво - 2,5% кредит. Ви отримаєте десь зараз в банку?

Схема офшорних операцій Козака («Центр протидії корупції»)

- ПОПОВА: Навряд чи.

- КАЛЕНЮК: Немаленька сума - 8 мільйонів. Вони освоїли 7,4, якщо бути точним, мільйонів з 8. Але кредит не повертався. Кредит, ми там далі дивимося аудиторські звіти за наступні роки, ми бачимо, що кредит просто списали. Тобто Тарас Козак списав кредит цієї офшорки.

Схема отримання дивідендів Козаком від його цивільної дружини Лавренюк ( «Центр протидії корупції»)

- ПОПОВА: Тобто, чи правильно я зрозуміла Вас, що головне керівництво країни мало б бути теж в курсі в той момент, коли це вугілля видавалось за Південноафриканське і поставлялось в Україну, насправді з окупованих територій?

- КАЛЕНЮК: Я впевнена, що такі структури як Служба безпеки України повинна була виявити цю інформацію. Тобто з огляду на їх ресурси, можливість працювати з агентурою, можливість стеження, можливість знімати інформацію з каналу зв'язків, тобто дуже легко встановити інформацію, що замість Південноафриканського нам впарюють вугілля з окупованих територій, і зрозуміти, а що ж це за компанії? Явно не було реакції. Тобто цю інформацію, її легко можна було добути. Ми її знайшли взагалі-то не в Україні, ми знайшли на Кіпрі. Це відкрита інформація, просто за реєстр потрібно платити. Ми заплатили 10 євро і отримали.

- ПОПОВА: Виходить, що так як каже, наприклад, в своєму в одному з останніх блогів Сергій Лещенко народний депутат VIII скликання, який говорить про те, що Порошенко був теж в курсі.

- ЛЕЩЕНКО: Саме Порошенко створював тепличні умови для бізнесу Медведчука. Він накладав санкції на український бізнес пропан-бутану, який конкурував з Медведчуком. Їх дрючили, компанії зазнавали величезних збитків, а потім, коли санкції зняли, нікому нічого не пред'явивши, у Медведчука вже була третина ринку зрідженого палива. Роснафта продавала для Медведчука з величезним дисконтом, щоб він його продавав в Україні. Друга історія як підконтрольний Порошенко АМКУ дав дозвіл структурам Медведчука взяти під свій контроль нафтопродуктопровід, а заправляючись ви навіть можете і не знати, що це Роснафта, що поставляється структурами.

Також цей АМКУ дозволив структурам Медведчука взяти під контроль мережу заправок Роснафти. Тому не дивно, що Порошенко не став воювати з телеімперією Медведчука, коли він став скуповувати канали.

- ПОПОВА: Скажіть, а Ви робили розслідування про скраплений газ, який під Медведчуком?

- КАЛЕНЮК: Я в курсі про нафтопровід, так званий нафтопровід «Дружба».

- ПОПОВА: Скажіть, а відомо щось ЦПК про інші преференції, які були надані спільному бізнесі Медведчука, Козака щодо зрідженого газу, щодо нафтопроводу?

- КАЛЕНЮК: Це дуже цікавий кут розслідування діяльності Медведчука і Тараса Козака та інших пов'язаних з ними осіб. Але насправді, так, в 2019 році структури Медведчука отримали контроль над компанією «Прикарпат Захід Транс». Ця компанія контролює...

- ПОПОВА: Прямо перед виборами, наскільки я знаю.

- КАЛЕНЮК: ...1 100 км трубопроводу. Трубопровід непростий, ми його отримали після розпаду Радянського Союзу. Це трубопровід, по якому ви отримаєте нафтопродукт з Росії, Білорусії в Україну поставки йдуть і на Західну Європу через Угорщину. І володіла цим трубопроводом держава. А потім низкою деяких махінацій, рішенням суду після 2014 року цей трубопровід перейшов на початку до структур швейцарської компанії, яка пов'язана з Віктором Медведчуком, а в 2019 році контрольний пакет акцій пішов білоруському олігарху Миколі Вороб’ю, є такий у них цікавий олігарх, який близький товариш Олександра Лукашенка. І якщо переглянути хронологію, то в січні 2019 року Віктор Медведчук їде на зустріч з Лукашенком, там вони спілкуються якби про врегулювання ситуації на Донбасі. Але насправді, мені здається, що там вони не тільки про ситуацію на Донбасі спілкувалися, а спілкувалися про те, як би поділити нафтопровід і взяти ще такий елемент геополітичного контролю над Україною.

- ПОПОВА: Підключимо ще до нашої бесіди медіаюриста, виконавчого директора ГО "Платформа прав людини" Олександра Бурмагіна.

Скажи, а яка перспектива оскарження санкцій такого роду проти Козака, наприклад, в Європейському суді з прав людини? Я знаю, що ти там ведеш кілька справ. Наскільки він може їх оскаржити?

- БУРМАГІН: Дивіться, в Європейському суді є 2 порядки, які можуть бути застосовані. Так звані правила 39 пункту Регламенту Європейського суду з прав людини, який передбачає такі екстраординарні процедури, дуже швидкі, коли Європейський суд в разі грубих порушень прав людини може дуже швидко відреагувати і вимагати від держави негайно припинити або ще щось зробити для усунення порушення прав . І щодо медіа, один раз було застосовано ось це правило 39. Як правило, воно зазвичай застосовується, коли є загроза життю, здоров'ю, коли катування або інше нелюдське поводження. Тобто, один варіант, що вони підуть за спеціальним правилом параграфа 39 Регламенту або повинні тоді пройти всі національні можливі суди в Україні і потім вже в загальному порядку звертатися до Європейського суду з приводу порушення статті 10, можливо стаття, яка стосується Конвенції захисту прав про власність. Але це в середньому займає від 5 до 10 років на сьогодні із заяв, які йдуть з України. Це досить тривалий процес.

- ПОПОВА: Введення санкцій воно всього лише заморожує майно Козака, не забирає його. А що буде, власне, з ліцензіями цих телеканалів? В якому стані вони будуть? Передасть Нацрада комусь іншому, виставить на конкурс або що взагалі швидше за все відбудеться з ліцензіями?

- БУРМАГІН: Санкції, наскільки я читав, полягають в тому, що ліцензії анулюються, якщо не анулюються, то, звичайно, частоти ресурсів звільняються і регулятор в загальному порядку повинен проводити конкурс на призначені частоти, що звільнились. Однак якщо підуть якби зацікавлені особи оскаржити указ і рішення РНБО в національні суди, то відповідно там може бути в національних судах винесено допустимо ухвалу про забезпечення позову і призупинення дії цих указів і рішення РНБО. Тоді це питання буде в замороженому вигляді. Сам суд адміністративний може поставити під сумнів це рішення і Указ Президента і там буде все залежати вже від того, наскільки обґрунтованими і серйозними є ті матеріали СБУ, які там показали всім на РНБО, але яких поки що не бачило суспільство.

- ПОПОВА: Питання до вас обох тепер. Хто ще з українських політиків / бізнесменів може теж потрапити під українські санкції, а може навіть хтось під американські санкції?

- КАЛЕНЮК: Медведчук уже давно під американськими санкціями. Його немає під українськими санкціями. Я думаю, що потрібно розглянути його діяльність і я думаю, що це хороший кандидат, щоб потрапити під українські санкції. Але для Медведчука і тих людей, через яких він веде бізнес і через яких він деструктивно впливає в Україні на державні процеси, найбільше подіють саме американські санкції в розширеному форматі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі санкції щодо його дружини, на яку він записав 98 компаній, в тому числі 44 компанії на Кіпрі, 4 компанії в Болгарії, 2 компанії у Великій Британії. Ці люди живуть розкішно, ці люди отримують просто без зупинки гроші з торгівлі російською нафтою, в тому числі на Захід. Тобто Медведчук відкрито говорить, журналістам заявляє, що «я не можу володіти бізнесом, тому що є американські санкції, тому я записав весь бізнес на свою дружину». Чим він, насправді, порушує дуже багато законів в тому числі за кордоном. Тобто він бреше про те, що насправді він є кінцевим бенефіціаром, власником 98 компаній. Я думаю, що дуже добре спрацювало б розширення санкцій щодо Медведчука і на адресу Тараса Козака, і на адресу його цивільної дружини Наталії Лавренюк. Більш того, американське санкційне законодавство передбачає, що якщо вже є особа під санкціями, ця особа користується послугами якихось третіх осіб, фізичних або юридичних для того, щоб обійти санкції, то ці вже треті особи можуть теж потрапити в список санкцій США. Але саме тому ми звернулися до Міністерства фінансів і Держдеп США спільно з 17 іншими громадськими організаціями України надаючи ці факти і попросили їх: «будь ласка, ось подивіться, Ваші санкції просто Медведчук об них витирає ноги, він знайшов спосіб як піти від цих санкцій, будь ласка, включіть його дружину і дружину Козака і самого Козака до списку санкцій».

Схема участі дружин Медведчука і Козака в нафтогазовому російському бізнесі (програма «Схеми»)

Документи, що підтверджують участь дружин Медведчука і Козака в нафтогазовому російському бізнесі (програма «Схеми»)

- ПОПОВА: Олександре, а Ви що думаєте?

- БУРМАГІН: Все залежить від того, наскільки і які матеріали є у наших спецслужб, у розвідки, контррозвідки, Служби безпеки. І відповідно спираючись на них можна говорити про те, хто може потрапити в цей список санкцій. При цьому хотів би просто сказати, що крім іншого, крім санкцій механізму, який є більше політичним, все таки постає питання про те, що якщо ви вже застосовуєте санкції, повинні бути відповідні кримінальні справи, тому що по тероризму і за тероризм у нас передбачена кримінальна відповідальність в декількох, навіть не в одній статті Кримінального кодексу і не зовсім буде логічним виглядати застосування санкцій в такій конфігурації без відповідних кримінальних справ і притягнення до кримінальної відповідальності цих осіб.

- ПОПОВА: Сашо, ми з тобою одночасно є членами Ради з питань свободи слова. І зараз канали, журналісти, їх вигнали на мітинги якісь. Вони мітингують, говорять про те, що це наступ на свободу слова. А ти вважаєш, є це наступом на свободу слова?

- БУРМАГІН: Я не вважаю, що це наступ на свободу слова. Але це моя особиста думка, з огляду на зміст контенту цих каналів і як вони використовувалися ці 3 медіа майданчика. З іншого боку, виключно формальні площини - це все-таки втручання в свободу слова. Не наступ, це вже оцінка певна, а саме втручання.

- ПОПОВА: А ось ті документи, які надавали журналісти-розслідувачі ті ж самі «Центр протидії корупції», тобі не здається, що цього вже достатньо для застосування санкцій?

- БУРМАГІН: Санкції застосовували не суспільні організації. Санкції застосували державні інститути, ґрунтуючись на матеріалах СБУ, як вони кажуть. І дійсно там є допустимо 2 кримінальні справи, одна з 2019 року, друга з'явилась недавно, ось після введення санкцій. Але формальна поява кримінальних справ не дають відповіді, що є підставою і в чому дійсно, скажімо так, офіційно в кримінальному порядку в контексті тероризму держава підозрює пана Козака.

- ПОПОВА: А ти знаєш, про що ці кримінальні справи або може Ви знаєте?

- БУРМАГІН: Одна з 2019 року саме стосується, там фігурують з приводу терористичної діяльності, там фігурує, зараз не можу сказати в якому статусі, пан Козак. І після введення санкцій теж з'явилася ще одна справа щодо, по-моєму, ось цих схем поставки вугілля в ОРДЛО або закупівлі з ОРДЛО вугілля.

Телеканал "ДОМ"