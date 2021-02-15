ZIK, «112» та NewsOne поінформували про призупинення акредитації їх журналістів у Раді

Пресслужба Верховної Ради поінформувала керівництво телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK про призупинення акредитації в парламенті представникам цих ЗМІ у зв'язку із запровадженням проти них санкцій.

Відповідний лист є у розпорядженні Укрінформу.

«Враховуючи той факт, що відповідний указ Президента України набрав чинності, інформуємо, що на період дії застосованих до товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «112-ТВ» обмежувальних заходів (санкцій), акредитацію журналістів та представників вашого засобу масової інформації призупинено», - йдеться у листі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, рішення про накладення санкцій на телеканали NewsOne, ZIK та «112» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Вона зазначила, що ці телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, а також, що підтверджено фінансування цих каналів із Росії. Ці медіа, за словами Мендель, стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки.