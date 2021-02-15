Росія опосередковано фінансувала «канали Медведчука» - Ткаченко

Росія опосередковано фінансувала «канали Медведчука» - Ткаченко

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що Росія опосередковано фінансувала телеканали NewsOne, ZIK та «112 Україна», як мінімум, на етапі придбання.

Про це він заявив в інтерв'ю ЛБ, повідомляє Укрінформ.

«Що стосується мене, то під час роботи ТСК (тимчасової слідчої комісії - ред.) щодо медведчуківських каналів нам дали можливість ознайомитися з документами. Цікавив якраз факт їх придбання, оскільки там довга й заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії як мінімум на етапі придбання цих каналів», - сказав Ткаченко.

За його словами, обговорення того, що робити з телеканалами, які, по суті, є пропагандистською машиною Кремля на території України, відбувалося в різних форматах, у різних складах і тривало довше двох місяців. Очевидно, зазначив міністр, для прийняття такого рішення була необхідна політична воля.

«Ця ідея (про блокування каналів - ред.) була, в тому числі й моєю. Я був одним із тих, хто доносив її - під час обговорення в різних колах - як найбільш ефективну та показову», - наголосив очільник МКІП.

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Ткаченко вважає, що механізм санкцій щодо засобів масової інформації має застосовуватися точково.

«...я б до механізму санкцій стосовно засобів масової інформації ставився обережно. У крайніх випадках, як, безумовно, з медведчуківськими каналами (NewsOne, ZIK та «112 Україна» - ред.), це виправдано, наскільки я розумію, і юридично, і з точки зору захисту національних інтересів, і політично. Але надалі цей механізм має застосовуватися точково, при наявності доказів такого роду діяльності, на які посилаються правоохоронні органи», - сказав Ткаченко.

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При цьому він зазначив «ще один цікавий аспект».

«Всі обговорюють, куди перетекла аудиторія цих каналів після закриття, але я б звернув увагу на заповнюваність реклами. На основних каналах заповнюваність реклами понад 80%, на цих - найменша по країні - 1,5%. Тобто йшлося взагалі не про гроші й не про заробіток. Якщо ви подивитеся на «24» канал, - там усе в рекламі, прямій і непрямій, а це - конкретний інструмент політичних операцій на території України», - підкреслив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

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За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, рішення про накладення санкцій на телеканали NewsOne, ZIK та «112» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Вона зазначила, що ці телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, а також, що підтверджено фінансування цих каналів із Росії. Ці медіа, за словами Мендель, стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки.

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