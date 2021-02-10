В ЄС вважають, що Україна «має право на самозахист» від телеканалів Медведчука

Умови інформаційного тиску з боку Кремля, в яких перебуває український медійний ландшафт, надають Україні законне право на самозахист проти інформаційних маніпуляцій, але будь-які заходи у цьому напрямку мають бути пропорційними та відповідати характеру загрози.

Про це у середу під час віртуального виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» заявив Юргіс Вілчінскас, заступник начальника відділу стратегічних комунікацій та аналізу інформації Європейської служби зовнішніх дій.

Саме так європейський представник відповів на запитання модератора форуму щодо ставлення ЄС до рішення України застосувати санкції проти трьох проросійських каналів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я погоджуюся з оцінкою, що медійний ландшафт в Україні зазнає дуже серйозного впливу від прокремлівських наративів. В цій ситуації Україна має законне право на самозахист від інформаційних маніпуляцій, щоб спробувати, принаймні, обмежити масштаби таких нападів. З іншого боку, ми маємо пересвідчитися, що таке реагування є пропорційним загрозі і відповідає поставленій меті», - сказав представник Страткому ЄС.

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Він окремо наголосив, що, з точки зору ЄС, всі заходи з реагування на інформаційні загрози, які розробляються в Україні, мають відповідати принципам фундаментальних прав і свобод людини, в тому числі, свободі вираження поглядів.

«З точки зору Євросоюзу, можу сказати, що нам потрібен час, щоб обміркувати цю справу, розглянути її ретельніше і подумати про можливі наслідки цього рішення», - додав Вілчінскас.

Як повідомляв Укрінформ, в Києві триває Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» за участю провідних фахівців у галузі епідеміології, науковців, представників уряду, міжнародних організацій та установ. Головною метою цього заходу є надати українському суспільству відповіді на актуальні питання щодо боротьби з пандемією COVID-19, з її економічними та соціальними наслідками.