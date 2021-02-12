На телеканал «НАШ» іде перевірка через ефір з Азаровим

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу «НАШ» через поширення у передачі «Марафон» експрем'єр-міністром Миколою Азаровим пропаганди країни-агресора.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Нацрада на засіданні 12 лютого розглянула результати моніторингу мовлення телеканалу «НАШ», де 15 грудня 2020 року в прямому ефірі передачі «Марафон» (із повтором 16 грудня) брав участь Азаров, погляди і вислови якого можуть призвести до розпалювання ненависті та насильства в Україні.

"Микола Азаров, який вів діалог із ведучими програми Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій, заперечував участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації, ігнорував наявність незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Він покладає відповідальність за збройну агресію Російської Федерації проти України на Збройні сили України. Це має ознаки розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України", - йдеться у повідомленні.

У Нацраді підкреслюють, що у виступі Азарова містилися неправдиві висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду, мовляв, суд чітко визначив, що в Україні, далі мовою оригіналу, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

Ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці та подібні висловлювання, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію, наголошує Нацрада.

"Оскільки співрозмовник, запрошений до участі в програмі, є постійним учасником передач телеканалу «НАШ», його позиція з питань збройного конфлікту в Україні була неодноразово публічно оголошена, а тому вона має бути відомою керівництву телекомпанії. Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння", - заявляють у Нацраді.

Національна рада у період з 26 лютого по 12 березня проведе позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВ «НАШ 365» для з’ясування дотримання ним таких законодавчих вимог: абзацу четвертого частини другої статті 6; пунктів а), в) та з) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію».

Також мовника зобов’язали у термін до 2 березня надати Національній раді документи і матеріали, необхідні для проведення перевірки (в рішенні вказано які саме), надіславши їх на адресу регулятора.

Як повідомляв Укрінформ, президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.