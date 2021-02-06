Ткаченко пояснив, чому проти каналів Медведчука санкції ввели, а «НАШ» не чіпали

Ткаченко пояснив, чому проти каналів Медведчука санкції ввели, а «НАШ» не чіпали

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що до санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, Zik не можна ставитись як до прецеденту, оскільки рішення РНБО має відповідну доказову базу, а самі канали є класичною пропагандистською машиною.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю "Обозреватель".

"Не потрібно ставитись до цього (рішення РНБО - ред.), як до прецеденту. Це виняток, що має докази. Бо, з одного боку, свободу і незалежність потрібно захищати. З іншого – потрібно захищати і свободу слова та нашу можливість отримувати різні точки зору. Водночас я не вважаю канали з пулу Медведчука медіа. Це класична пропагандистська машина", - сказав Ткаченко.

Як приклад подібної практики анулювання ліцензій у світі він назвав рішення британського медіа-регулятор Оfcom про позбавлення ліцензії англомовного китайського каналу China Global Television Network (CGTN) "саме через те, що вони, як було зазначено в рішенні, де-факто чи опосередковано керуються комуністичною партією Китаю".

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"І це – фактично те саме, з чим зіштовхнулися і ми. Бо згадані канали опосередковано керуються Кремлем", - зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи можуть бути застосовані аналогічні заходи стосовно інших ЗМІ, які роблять, де-факто, те саме, що і "112 Україна", ZIK та NewsOne, наприклад, щодо телеканалу НАШ, Ткаченко заявив, що документів стосовно цього каналу у правоохоронних органів наразі немає.

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"По-перше, на телеканал НАШ не треба йти натовпом і з’ясовувати стосунки силою. По-друге, рішення РНБО було ухвалено на підставі певних документів, наданих правоохоронними органами. Очевидно, подібних документів із приводу телеканалу НАШ наразі немає", - зауважив він.

Водночас, на переконання міністра, рішення РНБО "має стати тригером для подальшої роботи над формуванням розуміння, як нам потрібно очищати, а не зачищати інформаційний простір". "Неможливо всіх заборонити. Можливо лише мати правила, з огляду на які варто вибудовувати не тільки роботу медіа, але й стосунки між людьми", - заявив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.

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Станом на ранок 3 лютого мовлення цих каналів припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що це рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 Закону "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України з метою захисту національної безпеки і не має нічого спільного з наступом на свободу слова.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.

фото: МКІП

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