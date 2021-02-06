Медіарух за санкції проти «каналів Медведчука», але закликає не переслідувати працівників

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» підтримує санкції щодо каналів «112 Україна», ZIK та NEWSONE та закликає не переслідувати працівників.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві руху, яку оприлюднив Detector media.

Водночас організація закликала органи державної влади не зловживати санкціями стосовно медіа.

«Ми, учасники Медіаруху, вважаємо санкції проти власника так званих «телеканалів Медведчука» адекватним кроком у боротьбі з дезінформацією… Результати моніторингу проросійської пропаганди засвідчили, що ці три канали відповідальні за понад половину випадків поширення кремлівських дезінформаційних меседжів в українському медіапросторі…У той же час, ми закликаємо владу ретельно дотримуватися всіх відповідних міжнародних норм і юридичних процедур і надати суспільству повну аргументацію, яка підтвердить, що було дотримано необхідної в демократичних країнах пропорційності, законності і балансу між безпекою і захистом свободи слова. Ми застерігаємо владу від зловживання санкційним механізмом і закликаємо з надзвичайною обережністю ставитися до санкцій, якщо йдеться про медіа. Всі підозри або звинувачення мають бути ретельно обґрунтовані, однак відсутність аргументації може дискредувати зусилля влади у боротьбі з дезінформацією», - зазначається у заяві.

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В організації також виступили проти формування будь-яких «чорних списків» з іменами співробітників каналів, які потрапили під санкції. Заклики до насилля з будь-якої сторони мають отримувати негайну відповідь правоохоронних органів.

«Рядових працівників цих трьох каналів, які не брали напряму участь у маніпуляціях і не поділяють точки зору проросійських власників, ми закликаємо боротися за свої трудові права, гідність і незалежність. Ми також закликаємо редакції українських медіа не обмежувати можливості працевлаштування колишніх рядових працівників цих каналів, які не поділяли точки зору власників каналів і готові підписати Кодекс журналістської етики та дотримуватися його», - наголошується у заяві.

Медіарух також закликав журналістів «не працювати на пропагандистські ресурси та завжди дотримуватися стандартів".

«Власників телеканалів водночас ми закликаємо вирішувати проблеми у правовий спосіб, а не дестабілізувати ситуацію в країні. Медіарух засуджує спроби ескалації насильства по відношенню до журналістів з будь-якої сторони», - зауважується у документі.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали «UA:Перший», «Українське радіо», «Громадське радіо», ІА «Укрінформ», ІА «Інтерфакс-Україна», Liga.net, «Дзеркало тижня. Україна», НВ, «Цензор.нет», 5 канал, «Український тиждень», Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, «Детектор медіа», Інститут масової інформації, «Інтерньюз Україна», Центр демократії та верховенства права, Фундація «Суспільність», Національна асоціація медіа, «Донецький інститут інформації», «Інститут демократії імені Пилипа Орлика», Центр прав людини Zmina та інші організації, окремі журналісти — загалом понад 70 учасників.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 2 лютого підписав указ про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Згідно з документом, своє мовлення серед іншого, мали припинити телеканали «112 Україна», ZIK та Newsone. В ніч проти 3 лютого кабельні провайдери відключили телеканали. Наразі вони мовлять лише в Youtube. Указ оскаржено у Верховному суді.