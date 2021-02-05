Резніков - про санкції для трьох каналів: Це не український винахід, а відомий у світі інструмент

Рішення РНБО у справі трьох проросійських каналів має потужні правові підстави. Такого роду санкції не український винахід, а відомий у світі інструмент.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

“Було ухвалено рішення парламенту минулої каденції, вела відповідну роботу СБУ, відоме колегіальне рішення РНБО, і указ Президента за Конституцією закріпив це рішення, тобто надав йому легітимізації. На сьогодні будь-хто може спробувати оскаржити його, але мені здається, що правова позиція РНБО потужна”, - сказав Резніков.

За його словами, правова доктрина передбачає застосування запобіжних заходів, причому моментально, якщо вважається, що неможливо захистити право, яке порушується. “Санкції і є запровадженням таких запобіжних заходів. Це не якийсь український винахід, а відомий у світі інструмент, який, зокрема, вже шість років застосовується до Російської Федерації та її представників”,- наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.