Докази антиукраїнської діяльності трьох телеканалів збирали 8 місяців - Данілов

Рішення щодо запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів NewsOne, ZIK та «112» готувалось упродовж 8 місяців, воно ґрунтується на численних документальних доказах, тому змінити це рішення буде неможливо.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму «Санкції проти російської пропаганди», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Робота над таким рішенням почалася ще влітку минулого року. Апарат РНБО дуже ретельно відстежує, що відбувається в інформаційному просторі, нам було зрозуміло, що це не ЗМІ, а пропагандистська машина Російської Федерації. Коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації, як це відбувається, хто це фінансує, в якій спосіб відбуваються ті чи інші речі на цих каналах, нам стало цілком зрозуміло, що це дуже небезпечна для країни ситуація, коли вони можуть перейти вже певну межу. Те, що вони робили, це ... такий інформаційний терор проти нашої держави, який розгорнула Російська Федерації з використанням своїх поплічників», - сказав Данілов.

Він запевнив, що поки не були отримані всі матеріали стосовно діяльності фігурантів розслідування, поки не зібрали всі документи в «єдиний пул», РНБО не ухвалювало рішення, адже існувала загроза його оскарження. Однак зараз всі докази є.

«Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовано впродовж майже 8 місяців матеріалів, вони були реалізовані в той час, коли були готові», - додав Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Зеленський зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак підкреслив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

3 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та ЄС поінформував їх про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Глава держави запевнив іноземних дипломатів, що в жодному разі не йдеться про наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.