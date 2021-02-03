Зеленський прокоментував санкції: Це боротьба в інформаційній війні за правду

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак наголосив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«Санкції - це складне рішення. Україна потужно підтримує свободу слова. Не пропаганду, яка фінансується державою-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС і євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності», - зазначив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що вказане рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.