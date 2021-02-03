Ткаченко вітає запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає рішення РНБО про санкції щодо телеканалів NewsOne, ZIK та «112» вчасним та логічним.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграмі.

“Рішення РНБО про санкції щодо трьох телеканалів, що називають себе українськими, - давно зріло в суспільстві та у більшості журналістської спільноти. Йдеться про NewsOne, ZIK, «112 Україна» та їхнього бенефіціара – Тараса Козака (хоча всі при цьому називали їх «медведчуківськими»)”, - зазначив міністр.

За його словами, цей кейс є винятковим, але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля, але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції, наголосив Ткаченко.

“Впевнений, у Москві вже готують методички про «наступ на свободу слова в Україні» та «знищення вільної преси». Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля”, - заявив глава МКІП.

Тому, на його переконання, рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на свободу та незалежність. “Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій я брав участь ще під час роботи народним депутатом. Тоді ми з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів “112”, ZIK та NewsOne, які сьогодні належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Радий, що і що наші напрацювання стали кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та завадили інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил”, - додав Ткаченко.

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А свобода слова та права людини для цієї країни – ключове, сказав міністр, підкресливши, що “їх і варто відстоювати, аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів”

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.