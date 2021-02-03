Голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Медведчука

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого, згідно з яким трансляція телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK має бути негайно заблокована на 5 років.

Про це йдеться у дописі Томіленка у фейсбуці, передає Укрінформ.

"Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація. Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону! Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова", - переконаний він.

За його словами, рішення української влади "є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова".

"Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа", - додав Томіленко, наголосивши, що пост не про політичну підтримку українських політиків, а "про право українських ЗМІ та журналістів мати права та обов‘язки - за Законом, а не отримати раптове блокування - за указом".

Читайте також: Подоляк назвав санкції проти телеканалів Медведчука протидією фейкам та пропаганді

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Тараса Козака.

Також введені санкції проти компаній і компаній "Аріадна ТВ», «Новий формат ТВ», «ТВ Вибір», ТРК «112-ТВ», «Лідер ТВ», «Партнер ТВ», «Новини 24 години», «Нові КОМУНІКАЦІЇ».