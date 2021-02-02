Подоляк назвав санкції проти телеканалів Медведчука протидією фейкам та пропаганді

Рішення Ради національної оборони і безпеки України про застосування санкцій до низки телеканалів прозоре, мотивоване і спрямоване на протидію фейків та чужорідної пропаганди.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі Укрінформу.

"Рішення щодо санкцій проти телеканалів з так званого пулу пана Медведчука цілком очікувано і очевидно. І навряд чи воно викличе питання хоч у когось, хто аналізує реальну дезінформаційну активність РФ в нашому медійному просторі. Це абсолютно прозоре рішення. Мотивоване, фактичне", - сказав він.

За його словами, дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти іноземної пропаганди в Україні.

Він також зазначив, що ці телеканали відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками.

"Тим більше є досить вагомі докази щодо дивних шляхів фінансування даної пропаганди. І додатково - є надзвичайно каламутна історія з переходу власності на компанії, за якими закріплені відповідні ліцензії", - розповів радник керівника ОП.

Він підкреслив, що все це заслуговує оцінки від держави - і така оцінка дана рішенням РНБО.

"Зрозуміло, санкції щодо телеканалів пана Медведчука - це зовсім не про медіа і не про свободу слова. Це тільки про ефективну протидію фейкам і чужорідній пропаганді. Це про те, що не робилося упродовж усіх минулих років, коли даний медійний міхур тільки розростався. коли при мовчазному потуранні, а іноді й за активного сприяння минулої влади цей пропагандистський пул сформувався, зміцнів і став активно «вбивати» наші цінності", - упевнений Подоляк.

Він додав, що санкції, введені рішенням РНБО, - закономірна відповідь на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки держави.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Тараса Козака.

Також введені санкції проти компаній і компаній "Аріадна ТВ», «Новий формат ТВ», «ТВ Вибір», ТРК «112-ТВ», «Лідер ТВ», «Партнер ТВ», «Новини 24 години», «Нові КОМУНІКАЦІЇ».