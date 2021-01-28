Нацрада оштрафувала «112 Україна» за розпалювання ворожнечі

Як повідомляє пресслужба регулятора, санкції застосовано за поширення в ефірі телеканалу висловлювань, що містять заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, передає Укрінформ.

Як зазначається, позапланова виїзна перевірка була проведена 22 січня на основі моніторингів ефіру телеканалу.

«У ці дні в ефірі «112 Україна» були зафіксовані висловлювання, що порушують вимоги частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»; абзаців четвертого та дев’ятого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Вони звучали із вуст запрошених до участі в передачах каналу гостей – В. Рабіновича, О. Лукаш, Д. Співака, Є. Червоненка, Н. Королевської, А. Пальчевського, М. Погребинського, В. Медведчука, О. Волошина», - ідеться в повідомленні.

У Нацраді зауважили, що «порівняння певних осіб і їхніх дій з діями та методами Геббельса є опосередкованим звинуваченням їх у нацизмі, злочинах проти миру і людяності, що є свідомим поширенням необ’єктивної інформації, метою якої є розпалювання ворожнечі».

«Поширені в ефірі телеканалу висловлювання є прямим продовженням лінії російської пропаганди і наративами, схожими до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором. Вони мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації», - вказали у Нацраді.

Там додали, що у виступах також наявне навмисне нагнітання ситуації, спотворення фактів і залякування, маніпулювання словами про наміри вбивств людей, неодноразове використання негативно забарвлених слів, що створює негативний образ певної соціальної групи, зокрема людей, що дотичні до затвердження бюджету та сфери оборони, звинувачення цих груп у намірах вбивати людей, з метою посилення серед населення настроїв неприязні, недовіри та почуття сильної ворожнечі. Крім того, відбувається навішування безпідставних пропагандистських ярликів, стигматизація частини населення України, яка може бути сприйнятою як заклик до дискримінації за національною ознакою.

Моніторинг засвідчив, що телеканал надавав перевагу в ефірному часі певним особам, риторика висловлювань яких є досить передбачуваною. Тому таке надання переваги зазначеним особам, чиї висловлювання фігурують у матеріалах перевірки і риторика яких є такою, що підбурює до дискримінації, ворожнечі, насильства, свідчить про свідомий вибір ліцензіата, а твердження, що їх вислови були поширені у прямому ефірі і їх не можна було передбачити, – нікчемними.

З огляду на зазначене Національна рада визнала порушення і оголосила ТОВ «ТРК «112-ТВ» попередження. Також регуляторний орган визнав наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ліцензіата.

За поширення таких закликів, відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», на ТОВ «ТРК «112-ТВ» накладено штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн.

Упродовж місяця ліцензіата зобов’язано привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.