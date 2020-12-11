Нацрада попередила «112 Україна» через показ російського анімаційного фільму
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацради.
«Розглянувши результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «112-ТВ» (логотип «112 УКРАЇНА»), м. Київ, Національна рада на засіданні 10 грудня оголосила ліцензіатові попередження через порушення вимог ліцензії і чинного законодавства», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час позапланової перевірки, проведеної на підставі моніторингу від 19 квітня 2020 року, зафіксовано, що телеканал «112 Україна» у цей день о 13:05 демонстрував анімаційний фільм «Необыкновенное путешествие Серафимы» (виробник – Російська Федерація) за участі російського актора Михайлова Олександра Яковича, прізвище якого внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Також не було надано державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування цього анімаційного фільму.
Як повідомляється, Нацрада оголосила ТОВ «ТРК «112-ТВ» попередження і вказала на неприпустимість порушень вимог чинного законодавства надалі.
Як повідомлялося, Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «НАШ» через ретрансляцію пропаганди Російської Федерації.