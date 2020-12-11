Нацрада оштрафувала чотири радіостанції за порушення мовних квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення про стягнення штрафу з чотирьох радіо мовників, які порушили мовні квоти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення.

«Національна рада під час засідання 10 грудня серед іншого розглянула результати перевірок чотирьох радіомовників. Зафіксовані порушення, зокрема недотримання мовних квот, призвели до застосування санкцій «оголошення попередження» і стягнення штрафу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, штраф мають сплатити ТОВ «ТРК «Шансон», Київ (позивні «Радіо Шансон»), ТОВ «ТРК МАЯК», Олександрія Кіровоградської обл., ТОВ «Міська ТРК «Чернівці» (позивні «Блиск ФМ»), ТОВ «ТРК «Столиця», Київ (позивні «ПЕРЕЦЬ FM»).

Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення всі компанії зобов’язані сплатити штраф до державного бюджету.

Окрім того, упродовж місяця зазначені ліцензіати мають привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства та умов ліцензій.

Як повідомлялось, на п’ятьох мовників чекають перевірки Нацради, пов’язані з другим туром виборів.